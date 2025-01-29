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В Рязани спасли мужчину с ножом в сердце

В Рязани врачи спасли мужчину с ножевым ранением сердца
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Pixabay

В Рязанской областной клинической больнице спасли мужчину с ножевым ранением сердца, лезвие пронзило пострадавшему предсердие. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Мужчина поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, с критически низким давлением и обильной кровопотерей. Медики установили, что у пострадавшего повреждено предсердие — одна из камер сердца, куда поступает кровь из крупных вен.

«Решения принимались моментально, работа проводилась мгновенно. Пока хирурги контролировали кровотечение и накладывали швы, хирург- трансфузиолог и анестезиолог восполняли кровопотерю пациента его же кровью, пропуская ее через специальный аппарат для возврата крови», — сообщили в больнице.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, состояние раненого удалось стабилизировать. Мужчине предстоит пройти длительный курс реабилитационного лечения.

Ранее россиянка поссорилась с сожителем и вонзила нож ему в сердце.

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