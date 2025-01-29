Россияне связывают рост заболеваемости зимой с дефицитом витамина Д

Большинству россиян (78%) не хватает солнечных дней в зимний период, следует из результатов опроса медиахолдинга Rambler&Co и Сбер Еаптеки.

Также 9% респондентов не хватает солнца в конце зимы, 8% периодически ощущают недостаток солнечных дней, а 5% — никогда.

Почти половина респондентов (49%) считают, что ухудшение здоровья зимой связано с дефицитом витамина Д, 22% — связывают это напрямую, а 9% заявили о выявленном дефиците. Также 20% не видят зависимости.

Почти половина опрошенных (48%) проживают в регионе, где продолжительность светового дня зимой составляет менее 8 часов, 27% — 8 часов и более, 21% — от 4 до 6 часов, 4% — менее 4 часов.

Говоря о симптомах дефицита солнечного света, 35% заявили о повышенной сонливости, 31% — ухудшении настроения, 15% — снижении работоспособности, 11% — проблемах с иммунитетом, 5% — снижении остроты зрения, а 3% — ухудшении концентрации и внимания.

По данным опроса, 31% респондентов принимают витамин Д или содержащие его БАДы зимой, 24% стараются чаще бывать на воздухе, 13% добавляют источники витамина Д в свой рацион, 11% едят ягоды, 9% — морепродукты, 5% пьют фреши, еще 5% едут в теплые страны, а 2% ходят в солярий.

Как отметила провизор и заведующая аптекой Сбер Еаптека Наталья Болотова, уникальные свойства витамина Д способствуют улучшению функционирования защитных иммунных свойств организма.

«К числу полезных веществ, которых может не хватать организму в связи с дефицитом ультрафиолета в зимний период, также относят витамин А, витамин К, B12, цинк, бор и магний», — сказала она.

Опрос медиахолдинга Rambler&Co и Сбер Еаптеки проводился c 17 по 23 января 2025 года. Всего в нем приняли участие 115 831 человек.