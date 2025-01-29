Россиянин пытался заменить медполис и лишился 6,7 млн рублей

Житель Бугульмы лишился накоплений и влез в долги, поверив, что его деньги могут украсть мошенники. Об этом сообщает УМВД по Республике Татарстан.

Жертвой аферистов стал 57-летний местный житель. С мужчиной связался неизвестный и предложил заменить медицинский полис. По просьбе мошенника потерпевший продиктовал данные всех своих документов: СНИЛС, ИНН, а также код, пришедший на его телефон.

Через некоторое время с потерпевшим снова связались злоумышленники и заявили, что неизвестные получили доступ к его аккаунту на портале «Госуслуги» и пытаются перевести его накопления в недружественную страну. Испугавшись возможного уголовного преследования, россиянин за пять дней перевел 5 млн рублей на указанные аферистами счета.

Затем его убедили оформить кредиты в двух банках на сумму 1,7 млн рублей, которые он также перевел мошенникам. Злоумышленники продолжили убеждать потерпевшего оформить еще один кредит, но сотрудник банка, в который обратился мужчина, заподозрил неладное и убедил клиента обратиться в правоохранительные органы. Общий ущерб составил почти 7 млн рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее женщина отдала аферистам более 12 млн рублей после знакомства с молодым человеком на сайте.