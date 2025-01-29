Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин пытался заменить медполис и лишился 6,7 млн рублей

В Татарстане мужчина набрал кредитов и отдал мошенникам 6,7 млн рублей
close
Ilya Naymushin/Reuters

Житель Бугульмы лишился накоплений и влез в долги, поверив, что его деньги могут украсть мошенники. Об этом сообщает УМВД по Республике Татарстан.

Жертвой аферистов стал 57-летний местный житель. С мужчиной связался неизвестный и предложил заменить медицинский полис. По просьбе мошенника потерпевший продиктовал данные всех своих документов: СНИЛС, ИНН, а также код, пришедший на его телефон.

Через некоторое время с потерпевшим снова связались злоумышленники и заявили, что неизвестные получили доступ к его аккаунту на портале «Госуслуги» и пытаются перевести его накопления в недружественную страну. Испугавшись возможного уголовного преследования, россиянин за пять дней перевел 5 млн рублей на указанные аферистами счета.

Затем его убедили оформить кредиты в двух банках на сумму 1,7 млн рублей, которые он также перевел мошенникам. Злоумышленники продолжили убеждать потерпевшего оформить еще один кредит, но сотрудник банка, в который обратился мужчина, заподозрил неладное и убедил клиента обратиться в правоохранительные органы. Общий ущерб составил почти 7 млн рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее женщина отдала аферистам более 12 млн рублей после знакомства с молодым человеком на сайте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами