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В Подмосковье таксист украл у пассажира сумку с 1,9 млн рублей

В Подмосковье задержали таксиста, укравшего у клиента 1,9 млн рублей
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Shutterstock

В Московской области задержали таксиста по подозрению в краже крупной суммы у пассажира, водитель присвоил забытую мужчиной сумку с наличными. Об этом сообщает региональное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 36-летний мужчина. Он объяснил, что ехал в такси и забыл на заднем сиденье сумку, в которой помимо личных вещей находились почти два миллиона рублей.

Подозреваемого в краже быстро задержали, им оказался 40-летний житель Саратовской области, работающий в столичном регионе водителем такси. Возбуждено уголовное дело о краже, часть похищенного возвращена владельцу.

До этого сообщалось, что россиянка обокрала таксиста во время поездки и сбежала, не оплатив заказ. Пассажирка попросила у водителя телефон и пояснила, что ей якобы нужно позвонить матери, но у нее закончились деньги. Когда они прибыли на место, клиентка заявила, что ей нечем оплатить заказ, и попросила подождать, пока она поднимется домой за деньгами. Таксист ждал ее около двух часов, однако та так и не появилась. Вечером он обнаружил, что с карты пропало 5,2 тысячи рублей.

Ранее таксисты украли 3,5 млн рублей у раненого бойца СВО после выписки из госпиталя.

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