В Самарской области школьник обиделся на родителей, сбежал из дома и едва не замерз

Сотрудники ГАИ Самарской области помогли 12-летнему подростку добраться домой, мальчик поссорился с родителями и сбежал. Об этом сообщает УМВД области.

Мальчика, бредущего по обочине дороги, заметили инспекторы дорожно-патрульной службы. Сотрудники полиции остановили и посадили замерзшего ребенка в служебный автомобиль. На вопрос о том, как он оказался так далеко от дома, тот ответил, что поругался с родителями, решил погулять и заблудился.

Госавтоинспекторы привезли школьника в отдел полиции, вызвали медиков и передали его инспекторам по делам несовершеннолетних. Убедившись, что в отношении 12-летнего подростка не совершалось противоправных действий и его здоровью, как и жизни, ничего не угрожает, полицейские передали его законным представителям.

До этого в Прокопьевске Кемеровской области ребенок сбежал из дома из-за истязаний отчима. Мужчина полгода избивал пасынка, изуродовал ему лицо, выгонял ночевать на неотапливаемую веранду.

Ранее в Тюмени школьник прибежал в супермаркет в футболке и носках, спасаясь от отчима.