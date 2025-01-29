Россиян призвали помогать бойцам СВО адаптироваться к мирной жизни

Адаптация ветеранов специальной военной операции к мирной жизни — сложный процесс, требующий внимания и поддержки со стороны общества, заявила в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Комитета семей воинов Отечества Краснодарского края Светлана Недилько.

«Мы должны помнить, что вернувшиеся с фронта бойцы — не просто герои нашего времени, но и активные члены общества. Их опыт и знания могут быть полезны для многих сфер нашей деятельности. Однако без должной помощи им может быть сложно найти свое место в новой реальности», — сказала руководитель организации.

Она пояснила, что Комитет семей воинов Отечества ориентирован на поддержку тех, кто нуждается в ней больше всего, и призвала россиян присоединиться к этой важной миссии.

«Давайте вместе создадим условия, при которых наши ветераны смогут чувствовать себя нужными и востребованными. Это может быть помощь в трудоустройстве, обучение новым навыкам, психологическая поддержка или просто дружеское общение», — добавила она.

Недилько убеждена, что сила коллектива заключается в единстве и взаимопомощи.

«Давайте покажем нашим ветеранам, что мы ценим их вклад и готовы сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно и уверенно в мирной жизни», — заявила руководитель организации.

Говоря об адаптации ветеранов, Недилько привела ветерана СВО из Краснодарского края Максима Муругова.

Получив на фронте тяжелое ранение (врачи четыре месяца боролись за сохранение ноги бойца, ее удалось спасти, но некоторые функции были утрачены), Максим вернулся в зону СВО и служил штурмовиком под Артемовском.

Вернувшись домой, мечтал служить в спецназе, но из-за здоровья это стало невозможным.

По совету родителей и Светланы Недилько боец прошел переквалификацию на педагога, завершил курсы по психологии и решил посвятить себя наставничеству.

Сейчас Максим работает в школе, где создал военно-патриотический отряд с поддержкой директора. Делится своим опытом с учениками, проводит занятия по НВП и тактической медицине.

«Максим — это человек с невероятным чувством долга и ответственности. Его решимость и зрелость поражают. Он не только нашел в себе силы двигаться дальше, но и стал примером для молодежи, вдохновляя их на служение обществу и стране», — сказала Светлана Недилько.