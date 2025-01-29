Стало известно, что больше всего раздражает россиян на работе

Многие россияне часто испытывают раздражение на работе – об этом сообщили треть участников соответствующего опроса. Большинство из них (45%) главной причиной назвали ситуации, когда начальство не слышит их в споре, приводит RT результаты исследования.

Большинство участников опроса заявили, что испытывают раздражение на рабочем месте редко (55%), а каждый десятый – вообще никогда с этим не сталкивается. Из тех, кто все-таки раздражается на работе, часто причиной для этого назвали большое количество задач, отчетов, которые можно при желании оптимизировать (36%). На третьем месте по популярности оказались многочисленные звонки и встречи (25%).

Чуть меньше респондентов (24%) раздражает невозможность взять отпуск в желанное время, а еще 21% пожаловался на шум коллег. Навязывание бесед на личные темы с руководством и вынужденное участие в жизни офиса раздражает 16% россиян. Многие вообще не любят разговаривать во время работы на посторонние темы (это раздражает 14% опрошенных), а также не выносят приглашения коллег или начальства на совместное времяпрепровождение вне работы (8%).

Исследование аналитиков сервиса «Работа.ру» подготовлено на основе ответов 3,5 тысячи россиян.

Напомним, также выяснилось, что большинству россиян не нравится ответ коллег на просьбу по работе, что задача не входит в обязанности собеседника. Самое неприятное выражение по мнению респондентов: «Мне за это не платят» — почти четверть опрошенных назвали его раздражающим. А на второй строчке рейтинга оказалось обращение «коллегушки».

Ранее россияне назвали фразы, которые не хотят слышать от коллег и начальства.