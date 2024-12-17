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Россиян раздражает, когда им говорят «не забивай себе голову» и «расслабься» на работе

Россияне не хотят слышать на работе фразу «это же просто, не забивай голову»

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Лишь 5% опрошенных россиян признались, что их раздражают слова поддержки от коллег или начальства, а у 23% они вызывают недовольство лишь иногда. В то же время 45% рады слышать подбадривающие слова.

Это показало исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди раздражающих фраз поддержки 46% отмечают: «Это же просто, не забивай себе голову». Для 38% не очень приятны слова: «Расслабься, все не так уж плохо», а для 36% — «Не переживай, все будет хорошо». 28% отметили, что не любят, когда им говорят: «Ты справишься, ты сильный(ая)», а 19% не хотели бы слышать: «У тебя все получится, я в тебя верю».

В то же время среди респондентов, которых не раздражают слова поддержки, самой уместной признана фраза: «У тебя все получится, я в тебя верю» — 38%. 31% не прочь услышать слова: «Не переживай, все будет хорошо», 21% за «Ты справишься, ты сильный(ая)», а 17% за «Расслабься, все не так уж плохо».

Еще 8% участников исследования отметили фразу: «Это же просто, не забивай себе голову». В варианте «Другое» респонденты также отмечали такие выражения: «Вместе как команда мы достигнем высоких результатов», «Вы успешно справились с поставленной задачей», «Делай, что должен, и будь, что будет».

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