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Полиция Таиланда задержала пятерых граждан России

Полиция Таиланда задержала пятерых граждан РФ за нелегальную работу в детсаду
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Walter G. Allgöwer/http://imagebroker.com/Global Look Press

Полиция Таиланда задержала пятерых граждан России за работу в детском саду без официального разрешения. Об этом сообщила газета Khaosod.

28 января сотрудники правоохранительных органов Таиланда провели операцию, направленную на пресечение незаконной деятельности иностранцев, незаконно открывших частный детский сад Coolscool на острове Пханган.

В результате одного россиянина задержали за управление нелегальным бизнесом, связанным с оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми, еще четверых – за работу в детсаду без разрешения.

Кроме россиян в учреждении задержали двух граждан Украины и одного гражданина Мьянмы, их тоже обвиняют в нарушении трудового и иммиграционного законодательства королевства.

В соответствии с законодательством Таиланда, нарушение иностранными гражданами трудового законодательства влечет за собой штраф и депортацию из страны с последующим запретом на въезд. Иностранцам в королевстве запрещено работать экскурсоводами, парикмахерами, делать тайский массаж или заниматься огранкой драгоценных камней. Для осуществления других видов деятельности необходимо специальное разрешение.

Ранее россиянина арестовали в Таиланде за организацию разбойного нападения на соотечественника.

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