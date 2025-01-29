В Бишкеке дети нашли в мусорном баке живого младенца

В Киргизии школьники обнаружили в баке с мусором живого младенца, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

Новорожденную девочку в мусорном контейнере обнаружили подростки, дети сообщили о находке взрослым, которые вызвали на место медиков и правоохранителей. Новорожденную девочку госпитализировали, она доставлена в отделение реанимации в крайне тяжелом состоянии.

По данным Минздрава страны, ребенок недоношенный, сколько времени он провел на улице — неизвестно. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, личность матери устанавливается.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае местная жительница избавилась от новорожденного ребенка, как только тот появился на свет, оставив его в уличном туалете. Спасти младенца не удалось. Спустя 11 дней после случившегося роженицу на скорой помощи доставили в медицинское учреждение. По предварительной информации, у нее открылось кровотечение.

Ранее в Кемеровской области младенец отравился марихуаной.