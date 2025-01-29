Врачи в Сургуте спасли девочку, проглотившую магнитный браслет

В ХМАО врачи спасли жизнь девочки, проглотившей магниты

Врачи Центра охраны материнства и детства Сургута спасли девочку, которая поступила в больницу в тяжелом состоянии, проглотив магниты от браслета. Об этом в Telegram-канале сообщила руководитель центра Лариса Белоцерковцева.

Ребенок проглотил несколько магнитных шариков от детского браслета, в больницу ее доставили в тяжелом состоянии. Было принято решение о проведении экстренного хирургического вмешательства, инородные тела вызвали перфорацию кишечника и желудка.

Маленькую пациентку удалось спасти, она находится под наблюдением медиков, ей предстоит длительный курс лечения.

До этого сообщалось, что хирурги городской детской клинической больницы Омска спасли двухлетнего мальчика, который проглотил 70 магнитных шариков от игрушки. Операция длилась более четырех часов, магниты успели притянуться друг к другу в плотное кольцо, произошла перфорация кишечника. Хирургам удалось извлечь все 70 шариков.

Ранее в Бурятии шестимесячный младенец проглотил серьгу и попал в реанимацию.