Экс-мэра Сочи обвинили во взятке

Адвокат экс-мэра Сочи Копайгородского заявил, что его клиент обвинен во взятке

Адвокат бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Константин Трапаидзе заявил, что его клиент получил от Следственного комитета обвинение во взятке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня предъявили обвинение по второму эпизоду», — рассказал адвокат.

По словам адвоката, в деле его клиента фигурирует бизнесмен по фамилии Мкртчан, который участвовал в программе по сбору и утилизации мусора. При этом Трапаидзе подчеркнул, что Копайгородский не мог оказать содействие Мкртчану в силу занимаемой им должности, о чем он уже сообщил следствию.

До этого МВД возбудило в отношении Копайгородского и его супруги Янины дело о взятке на 43 млн рублей и вымогательстве.

Также Копайгородскому вменяют присвоение имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.

23 января Копайгородский обжаловал свой арест по делу о хищении участка в кассационном суде.

Ранее стали известны новые подробности дела экс-мэра Сочи Копайгородского.