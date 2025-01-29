Ревматизм стал болезнью молодых, заявил врач

Врач Ефремкин: сегодня у молодых людей все чаще диагностируют ревматизм

Ревматизм, который ранее считался болезнью пожилых людей, сегодня все чаще диагностируется у молодежи. Его традиционно связывают с суставами, но в первую очередь он опасен своими сердечно-сосудистыми осложнениями — поражением клапанов и развитием порока сердца. Кардиолог Скандинавского Центра Здоровья Иван Ефремкин рассказал «Газете.Ru», как развивается этот недуг, кто находится в группе риска и какие меры помогут защититься.

Ревматизм (или ревматическая лихорадка) является воспалительным процессом, поражающим соединительные ткани организма, который развивается после инфекции b-гемолитическим стрептококком группы А. Эта патология приводит к поражению сердца (ревмокардит), суставов (артрит) и нервной системы (хорея). Она связана с агрессией иммунной системы, которая, борясь со стрептококковой инфекцией, атакует собственные ткани организма.

«Ревматическое поражение может развиться спустя 2-3 недели после перенесенной стрептококковой инфекции. Основные симптомы включают повышение температуры, слабость, потливость, ломоту в мышцах. Воспаление крупных суставов (колени, локти и тазобедренные суставы) сопровождается болями и припухлостью. При ревмокардите пациенты могут жаловаться на боли в области сердца, тахикардию и нарушения сердечного ритма. Наиболее опасным последствием является развитие порока сердца, который часто требует хирургического вмешательства», — объяснил он.

Для выявления ревматизма проводится комплексное обследование, включающее анализ крови на уровень антител к стрептококку (АСЛО), электрокардиограмму (ЭКГ) и УЗИ сердца (ЭхоКГ), а также различные другие обследования, которые может рекомендовать только врач.

«Лечение включает прием антибиотиков пенициллинового ряда и противовоспалительную терапию для подавления активности иммунной системы и предотвращения осложнений. Схема лечения назначается только врачом. Наиболее подвержены ревматизму дети и молодые люди с генетической предрасположенностью. Заболевание часто развивается после первого контакта с инфекцией. Повторные атаки могут усугубить состояние, особенно при уже имеющемся поражении клапанов сердца», — сказал врач.

Рост заболеваемости среди молодежи связан с поздней диагностикой и самолечением. Неполное лечение стрептококковых инфекций, частые простуды, слабый иммунитет и редкие профилактические осмотры повышают риск развития заболевания. При отсутствии своевременной терапии возрастает вероятность серьезных осложнений, требующих хирургического вмешательства, отметил эксперт.

«Основной способ профилактики ревматизма — своевременное выявление и лечение стрептококковых инфекций с применением антибиотиков пенициллиновой группы и регулярные осмотры у кардиолога. Важно обращаться к врачу при появлении ангины и других инфекционных заболеваний горла. Пациентам с ревматизмом рекомендуется избегать переохлаждения, соблюдать режим физической активности, исключая чрезмерные нагрузки, поддерживать сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами для укрепления сердечно-сосудистой системы», — резюмировал он.

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