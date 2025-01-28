Врач ответил, правда ли, что мужчинам лучше ходить в туалет сидя

В последние годы все чаще обсуждается вопрос о том, как мужчинам правильно ходить в туалет. И если для женщин это вопрос привычки и гигиены, то для мужчин эта тема обрастает все новыми и новыми доводами в пользу той или иной позы. Уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Алексей Моисеенко рассказал «Газете.Ru», действительно ли мужчинам лучше ходить в туалет сидя, и что об этом говорит наука.

По его словам, идея о том, что мужчинам полезнее опорожнять мочевой пузырь в сидячем положении, возникла из-за ряда наблюдений и предположений.

«Во-первых, это меньшее напряжение мышц тазового дна — сидячая поза позволяет мышцам тазового дна расслабиться, что может облегчить процесс мочеиспускания. Во-вторых, более полное опорожнение мочевого пузыря — некоторые исследования предполагают, что в сидячем положении мочевой пузырь может опорожняться более эффективно, что снижает риск застоя мочи и инфекций», — объяснил он.

В-третьих, снижение риска простатита — считается, что более полное опорожнение мочевого пузыря может снизить вероятность развития воспалительных заболеваний предстательной железы. И, в-четвертых, профилактика геморроя — напряжение при мочеиспускании в стоячем положении может способствовать повышению давления в области малого таза, что может ухудшить ситуацию с геморроем.

Врач отметил, что однозначного ответа на вопрос, какая поза лучше для мочеиспускания у мужчин, на сегодняшний день нет. Тем не менее он обратил внимание на следующие важные моменты.

«Индивидуальные особенности — идеальной позы для всех не существует. Каждый мужчина имеет свои анатомические и физиологические особенности, которые могут влиять на процесс мочеиспускания. Существуют исследования, которые показали, что сидячее положение может способствовать более полному опорожнению мочевого пузыря у мужчин с некоторыми урологическими проблемами, например, с увеличенной предстательной железой. Однако для здоровых мужчин разница в эффективности опорожнения не так значительна», — рассказал Моисеенко.

Он подчеркнул, что выбор позы для мочеиспускания — это личный выбор каждого мужчины. Важно, чтобы процесс был комфортным и не вызывал напряжения или боли.

Однако, по его словам, сидячая поза может помочь при запоре. В сочетании со специальным стульчиком для туалета, который приподнимает колени выше таза, этот метод действительно может помочь.

«Миф о том, что стоячая поза приводит к развитию простатита или геморроя, не имеет научного подтверждения. Гораздо важнее для здоровья мужчин соблюдать другие правила: достаточное потребление воды, регулярную физическую активность, здоровое питание и своевременное обращение к врачу при возникновении проблем», — подчеркнул уролог-андролог.

По его словам, рассмотреть сидячую позу следует мужчинам, которые: имеют проблемы с мочеиспусканием (затрудненное мочеиспускание, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря); страдают от заболеваний предстательной железы (например, доброкачественная гиперплазия предстательной железы); имеют проблемы с запорами; предпочитают сидячее положение с точки зрения комфорта.

В заключение врач призвал мужчин прислушиваться к своему телу и выбирать ту позу для мочеиспускания, которая им наиболее комфортна. Нет однозначных научных доказательств в пользу сидячей позы для всех мужчин. Гораздо важнее вести здоровый образ жизни, соблюдать гигиену и своевременно обращаться к врачу при возникновении каких-либо проблем с мочеиспусканием.

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