Москвичке назначили год принудительных работ за нападение на контролера в автобусе

В Москве женщина не заплатила за проезд в автобусе и напала на контролеров. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Инцидент, попавший на видео, произошел в мае 2024 года на одном из автобусных маршрутов. Группа контролеров зашла в автобус и обнаружила в салоне пассажирку, которая не оплатила проезд. Они окружили безбилетницу, а та начала вести себя агрессивно, оскорбила старшего инспектора и несколько раз ударила ее.

Женщину обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Ей грозило лишение свободы на срок до 10 лет, но Перовский районный суд назначил нарушительнице один год лишения свободы условно и заменил наказание на принудительные работы на такой же срок.

Ранее россиянка потребовала 100 тыс. рублей из-за ошибочно выписанного ей штрафа за безбилетный проезд.