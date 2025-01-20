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Москвичке назначили год принудительных работ за нападение на контролера в автобусе

Женщину наказали за нападение на контролера в московском транспорте

В Москве женщина не заплатила за проезд в автобусе и напала на контролеров. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Инцидент, попавший на видео, произошел в мае 2024 года на одном из автобусных маршрутов. Группа контролеров зашла в автобус и обнаружила в салоне пассажирку, которая не оплатила проезд. Они окружили безбилетницу, а та начала вести себя агрессивно, оскорбила старшего инспектора и несколько раз ударила ее.

Женщину обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Ей грозило лишение свободы на срок до 10 лет, но Перовский районный суд назначил нарушительнице один год лишения свободы условно и заменил наказание на принудительные работы на такой же срок.

Ранее россиянка потребовала 100 тыс. рублей из-за ошибочно выписанного ей штрафа за безбилетный проезд.

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