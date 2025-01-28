В российских регионах до конца года откроются пять филиалов национального центра «Россия»

Пять филиалов национального центра «Россия» откроются в российских регионах до конца 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канале центра.

Отмечается, что новые филиалы появятся в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Рязанской области, Севастополе, Приморском и Красноярском краях.

Как отметила генеральный директор национального центра «Россия» Наталья Виртуозова, филиалы национального центра сохраняют наследие выставки «Россия».

«Одна из наших важных задач — передать знания и опыт регионам, чтобы они на местах создавали точки притяжения, которые будут удивлять и вдохновлять людей», — добавила она.

Предполагается, что все площадки в регионах станут выставочными пространствами и местами проведения культурных мероприятий, образовательных программ, мастер-классов и творческих встреч.

Кроме того, в филиалах появятся экспозиции, посвященные нацпроектам, вкладу местных жителей в развитие страны и многое другое.