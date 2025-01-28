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В Осаке запретили курение на всех улицах города

Sora News: власти японской Осаки ввели запрет на курение на всех улицах города
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Depositphotos

В Осаке введен запрет на курение на всех улицах города, пишет местное издание Sora News.

С 27 января в японском городе Осака вступил в силу полный запрет на курение на улицах. Новые правила распространяются на весь город, где проживает 2,75 миллиона человек, и касаются как обычных сигарет, так и электронных устройств, включая вейпы. Исключение составляют только специально отведенные для курения зоны.

Этот шаг стал логическим продолжением ранее введенных ограничений, которые действовали лишь в отдельных районах города. Теперь курение на улицах Осаки карается штрафом в размере 1000 иен ($6,40) за каждое нарушение. Для контроля за соблюдением запрета на улицы выйдут патрули городских служб.

Запрет на курение является частью масштабной программы по благоустройству города в преддверии Всемирной выставки Expo 2025, которая пройдет в городе с апреля по октябрь 2025 года. В рамках подготовки к мероприятию власти планируют установить 17 новых общественных мест для курения, увеличив их общее число до 330 к открытию выставки 13 апреля.

Новые меры направлены не только на улучшение экологической обстановки, но и на создание более привлекательного имиджа города перед международным событием. Власти надеются, что запрет на курение на улицах поможет сделать Осаку чище и комфортнее для всех.

Ранее ученые выяснили, что бросившие курить люди начинают больше зарабатывать.

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