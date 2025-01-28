Мужчине грозит арест из-за видео, на котором он использует ребенка как автомобильную щетку

В США мужчина использовал ребенка, чтобы убрать снег с машины. Теперь ему грозит уголовная ответственность, сообщает Law&Crime.

На прошлой неделе на Техас обрушилась снежная буря, и житель города Порт-Артур на юго-востоке штата снял видео, которое стало вирусным в соцсетях. На нем мужчина с помощью ребенка счищает снег с машины. Оказалось, что 25-летний отец использовал в качестве автомобильной щетки своего трехмесячного сына.

Правоохранители убеждены, что мужчина подверг ребенка опасности, и теперь пытаются получить ордер на его арест. Американца подозревают в создании угрозы для жизни несовершеннолетнего, хотя известно, что он не пострадал. Сообщается, что видео, на съемках которого также присутствовала мать младенца, уже удалено с TikTok.

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