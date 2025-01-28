В Комитете семей воинов Отечества назвали факторы социальной адаптации ветеранов СВО

Поддержка семьи, близких, участие в общественно-важных делах помогает вернувшимся с фронта ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни, заявила в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Ставропольского края Любовь Хенкина.

В качестве примера она привела ветерана СВО Виталия Коновалова, который сотрудничает с их организацией и занимается патриотическом воспитанием молодежи.

На фронт Виталий Коновалов попал на фронт по мобилизации. К тому моменту уже имел опыт боевых действий — срочную служил в спецназе, участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, был инструктором по тактической подготовке.

Сейчас ветеран возглавляет патриотический военно-спортивный клуб «Ратник», ведет уроки мужества в школах и собирается получить диплом педагога начальных классов с казачьим уклоном.

«Мы познакомились с Виталием Михайловичем больше года назад, когда он предложил нашей организации вместе проводить для детей патриотические мероприятия, мастер-классы по изготовлению окопных свечей и амулетов. С тех пор взаимодействуем. Он пользуется авторитетом как у молодого поколения, так и у ветеранов СВО. Сейчас у нас в Пятигорске при его поддержке открывается ячейка «Волонтерской роты Боевого братства», — рассказала Любовь Хенкина.

По ее мнению, Коновалов служит для местных жителей примером выдержки.

«Виталий смог адаптироваться, потому что у него прекрасная жена, он многодетный отец, сам вырос в атмосфере непоколебимых семейных ценностей, ему помогла эта поддержка и опора», — пояснила Любовь Хенкина.

Виталий Коновалов рассказал, что принимал участие в боевых действиях под Херсоном, но потом получил травму, которая не позволяет ему продолжать нести службу.

«Нас воспитывали деды, которые прошли Великую Отечественную войну. Теперь пришла наша очередь воспитывать молодежь. От того, как мы это сделаем, зависит наше будущее. Если правильно — то и страна у нас будет сильная», — убежден Виталий Коновалов.