Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что попытки терактов в стране проводятся из одного центра в том числе с целью дестабилизации ситуации внутри РФ. Его слова на встрече с врио министра внутренних дел Судана Халилем Башой Саирин Амргилем в Нью-Йорке передает ТАСС.

По словам Колокольцева, попытки ограничить международное сотрудничество российского ведомства исходят из того же источника.

«Этот центр производит попытки террористических актов, которые мы наблюдали четыре дня назад, когда американские ракеты с запрещенным кассетным боезарядом попали на пляж в Крыму, где отдыхали люди», — сказал глава МВД России .

Колокольцев подчеркнул, что попытки раскачать ситуацию изнутри РФ происходят в связи с неудачами во время военного столкновения со страной.

До этого заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва уже принимает ответные меры из-за причастности Вашингтона к удару по Севастополю. Он отмечал, что США должны ощущать предельные риски в этой связи.

27 июня военный эксперт Александр Артамонов высказывал мнение, что для предотвращения дальнейших атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым и Севастополь необходимо уничтожить Бескидский железнодорожный туннель в Карпатах — основную артерию снабжения ВСУ, по которой ранее уже наносились удары российской авиацией.

Ранее стало известно, что в Крыму местный житель привлекал знакомых к терактам.