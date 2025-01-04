В Подмосковье школьница попала под электричку и выжила

В Раменском округе 15-летняя школьница оказалась под колесами электрички и выжила. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел на станции Удельная в Раменском округе 3 января. По предварительной информации, школьница переходила железнодорожные пути в неположенном месте и попала под электричку. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. По данным mk.ru, у девочки травма ноги, подробности о ее состоянии неизвестны. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Калининградской области под поезд попала 23-летняя девушка. Девушка в натянутом капюшоне и наушниках вышла на железную дорогу перед поездом и не реагировала на сигналы, которые подавал машинист. Ему не удалось избежать столкновения, и пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Петербурге курьер на велосипеде проскочил прямо перед поездом и попал на видео.