В Подмосковье отметят 165-летие со дня рождения Чехова

В Подмосковье проведут мероприятия в честь 165-летие со дня рождения Чехова

В парках Серпухова и Чехова проведут праздничные мероприятия в честь 165-летия со дня рождения русского писателя Антона Павловича Чехова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В парке им. Олега Степанова в Серпухове 31 января организуют выставку «Встреча», викторину, и экспозицию-витрину арт-кластера «Культурный код». Посетители смогут увидеть воссозданную гостиную Антона Чехова, а также узнать о его творчестве и жизни.

В парке культуры и отдыха в Чехове 1 февраля пройдет фестиваль «Чеховская зима», в рамках которого для гостей проведут показ кинофильмов, лекцию о жизни писателя, викторину, квест, а также выставку книг. Желающие смогут создать 3D аппликацию по мотивам произведений Чехова.

Также в парке Чехова проведут различные активные игры, среди которых перетягивание каната, бег в мешках и другие.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк») в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».