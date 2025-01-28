В Подмосковье открылась новая поликлиника на 450 посещений в смену

Около 30 тысяч человек смогут получать медпомощь в поликлинике в Хотьково

В городском поселении Хотьково Сергиево-Посадского городского округа открылась новая смешанная поликлиника на 450 посещений в смену, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

В новой поликлинике около 30 тыс. человек смогут получать как детскую, так и взрослую медицинскую помощь.

Как отметил заместитель председателя правительства региона, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, в новом здании прием будут вести врачи первичного звена и узкопрофильные специалисты, среди которых неврологи, офтальмологи и другие.

«В поликлинике оборудованы зоны комфортного ожидания приема, доступная среда для маломобильных пациентов, отдельные входы для пациентов с признаками ОРВИ, удобная навигация. Также работает стационар кратковременного пребывания, рассчитанный на 10 коек», — сказал он.

В поликлинике также есть диагностический блок с КТ- и рентген- аппаратами, флюорографом, маммографом, УЗИ-аппаратами и другой медтехникой. В марте в поликлинике начнет работать круглосуточный стационарный комплекс.

Поликлиника построена в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».