Многие россияне ошибочно не рассматривают танцы, когда выбирают, каким видом спорта им заняться. Но для организма это универсальный инструмент, который укрепляет здоровье, в том числе качает сердечную мышцу, насыщает организм кислородом, способствует работе легких, рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен Общественной Службе Новостей.

«Танцы – это движение, которое лечит. Они задействуют практически все системы организма, помогая улучшить работу сердца, легких, суставов и мышц», — подчеркнула Тен.

Занятия танцами регулируют артериальное давление, снижая риск гипертонии и ишемической болезни сердца. Это, по сути, тренажер для сердца, мышц и легких, подчеркнула врач. Они улучшают периферическое кровообращение, насыщая ткани кислородом, укрепляют опорно-двигательную систему и развивают мышечный тонус. При этом движения часто мягкие, что уменьшает боли в спине и помогает позвоночнику, отметила врач.

Регулярные танцы увеличивают жизненную емкость легких, что особенно важно для тех, у кого есть болезни дыхательной системы, одышка. Важно также, что во время танцев человек сжигает от 200 до 600 килокалорий, что делает их прекрасной альтернативой обычным тренировкам.

В завершение Тен также напомнила, что танцы, помимо физической пользы, дарят положительные эмоции, а это уже универсальный путь к укреплению здоровья.

Напомним, неврологи также подчеркивают, что занятия танцами и спортом снижают риски развития болезни Альцгеймера. По сути, это когнитивный тренинг —тренировка и укрепление высших мозговых познавательных функций.

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