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Названы три неординарных способа отсрочить старость

Врач Прощаев: путешествия, танцы и занятия музыкой помогают отсрочить старость

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Чтобы обеспечить себе здоровую и функциональную старость, нужно больше путешествовать, танцевать и заниматься музыкой. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта «Деменция.net» Кирилл Прощаев.

«Прежде всего, путешествия — это физическая активность. Есть такое выражение, что стареть мы начинаем тогда, когда мы перестаем двигаться. Поэтому чем больше человек двигается, тем больше польза для мышц, суставов и сердца. Кроме того, путешествие — это всегда получение новой информации, а новая информация заставляет мозг работать более активно и способствует созданию когнитивного резерва. Особенно хороши те путешествия, которые являются осмысленными, сопровождаются физической активностью», – рассказал врач.

Причем никогда не поздно начинать. По словам гериатра, есть примеры, когда люди до 65-70 лет вели сидячий образ жизни, а потом начинали активно путешествовать и состояние их здоровья улучшилось во много раз.

«Танцы тоже повышают функциональность и активность человека. Во-первых, это физическая активность, во-вторых, это упражнение на баланс, потому что известно, что с возрастом функция баланса страдает, повышая риск развития падения, а танцы предотвращают это. Кроме того, танцы благотворно влияют на головной мозг не только благодаря тому, что повышается приток крови головного мозга из-за повышенной физической активности, но и из-за соблюдения ритмики движений, тренировки пространственного восприятия, чувства музыки», – добавил Прощаев.

Игра на музыкальных инструментах тоже может отсрочить наступление старости, особенно это касается мозга. Такая практика создает когнитивный резерв, что снижает риски наступления деменции.

«На сегодняшний день музыкальная грамота рассматривается как своего рода иностранный язык. А в отношении иностранных языков есть исследования, которые показывают, что чем большим количеством языков человек владеет, тем это лучше для мозга. По сути дела, изучение нотной грамоты приравнивается к изучению дополнительного иностранного языка, это благотворно влияет на мозг. Но, кроме того, при игре на инструментах улучшается мелкая моторика рук, что тоже положительно влияет на головной мозг», – заключил врач.

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