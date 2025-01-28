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В Новосибирске трое детей едва не провалились под лед, играя возле промоины

В Новосибирске спасли троих детей, которые играли в промоине на реке

В Новосибирске дети устроили опасные игры на середине реки вблизи промоины, их удалось спасти. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба в Telegram-канале.

Инцидент произошел на реке Обь в районе Дмитровского моста, очевидцы заметили трех детей, играющих на середине водоема около большой промоины. Спасатели эвакуировали школьников на сушу, медицинская помощь им не потребовалась.

Несовершеннолетние переданы сотрудникам правоохранительных органов для проведения профилактической беседы.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области спасли ребенка на тюбинге, застрявшего на льду пруда. В экстренные службы обратились очевидцы, которые заметили на льду пруда ребенка. Мальчик катался на тюбинге и выехал на тонкий лед водоема. Вызволять юного любителя зимней забавы отправились специалисты из Леноблпожспаса, при помощи спасательного щита и веревки несовершеннолетнего подтянули к берегу и передали родителям. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее машина с людьми провалилась под лед на Алтае.

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