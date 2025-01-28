Компания положила на стол 60 млн юаней, позволив работникам забрать их за отведенное время

В Китае компания разложила на столе 60 млн юаней ($9 млн), позволив работникам забрать столько, сколько смогут насчитать за определенное время, пишет World of Buzz.

На ежегодном собрании компании Henan Mine Crane Co. Ltd., которое прошло 25 января, сотрудники стали участниками необычного и щедрого розыгрыша. Руководство фирмы разложило на столе длиной почти 70 метров $9 млн наличными, разрешив работникам забрать себе столько денег, сколько они смогут насчитать за ограниченное время.

Правила были просты: сотрудники разделились на команды по 30 человек, каждая из которых выбрала двух самых быстрых участников для подсчета денег. Например, один из сотрудников смог таким образом заработать $14 тыс. за 15 минут.

Президент компании объяснил, что такая щедрость стала возможной благодаря успешному году.

«У нас нет банковских кредитов, нет долгов, и мы искренне хотим сделать жизнь наших сотрудников лучше», — заявил он.

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