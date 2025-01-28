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В Госдуме рассказали, как разом забрать всю сумму пенсионных накоплений

Гаврилов: в этом году можно забрать до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений
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Depositphotos

В 2025 году россияне смогут разово забрать всю сумму пенсионных накоплений, если ее размер не превышает 412 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Государственной думы Сергей Гаврилов (КПРФ).

По его словам, для этого следует подать заявление. Если сумма накоплений составляет более 412 тыс. руб., будут назначены ежемесячные выплаты. Их размер рассчитывается индивидуально, учитывая сумму накоплений и установленный период выплат.

Как заявил парламентарий, в текущем году 270 месяцев (22,5 года) составляет ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. Этот показатель применяется для расчета ежемесячной суммы выплат. К примеру, если пенсионные накопления составляют 500 тыс. руб., размер ежемесячной выплаты будет порядка 1852 руб. Эта сумма станет дополнением к основной пенсии.

Гаврилов также отметил, что для того, чтобы не было ошибок или отказов в начислении, нужно заранее выяснить на портале «Госуслуги» или в Социальном фонде, где накопления хранятся. Если речь идет о негосударственном пенсионном фонде (НПФ), необходимо убедиться, что у него имеется действующая лицензия. Ее наличие можно проверить на сайте Центрального банка РФ.

Ранее россиянам назвали два шага для увеличения пенсии.

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