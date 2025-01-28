Жители Самары смогут оплачивать проезд в метро с помощью улыбки

Сбер установил биометрические терминалы для оплаты во всех вестибюлях метрополитена Самары, сообщает пресс-служба Сбера.

С помощью терминалов пассажиры смогут оплачивать поездку улыбкой. Для этого необходимо выбрать на экране терминала «Оплата улыбкой» и посмотреть в камеру.

Биометрические терминалы Сбера способны распознавать уникальные физиологические черты лица человека, преобразуя их в уникальный код, благодаря которому сервис подтверждает личность пассажира.

Как отметил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов, Самарская область является самым «улыбчивым» регионом Поволжья.

«Биометрические сервисы оплаты работают с точностью распознавания 99,999%. На точность не повлияют изменения во внешности человека — например, борода, очки или шапка. Биотерминалы установлены более чем в 70% торговых точках области, а теперь технология доступна и пассажирам метрополитена», — рассказал он.

Клиенты Сбера могут настроить оплату улыбкой в приложении «Сбербанк Онлайн». Клиентам других банков необходимо сдать биометрию, авторизоваться через сервис Сбер ID, выбрать карту для оплаты и создать код безопасности.

Напомним, Сбер запустил сервис «Оплата улыбкой» летом 2023 года.