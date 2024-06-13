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Россиянам назвали главные признаки того, что пора менять работу

Карьерный эксперт Чукина: о необходимости смены работы говорят несколько признаков

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Shutterstock

Если человек перестает чувствовать удовлетворение от своей деятельности – это первый признак того, что пора сменить работу. Важно оценить, насколько сегодняшняя работа приближает к карьерной цели или наоборот – мешает ее достичь, отметила в беседе с RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина.

У человека не должно быть на работе ощущения стагнации – в противном случае он занимается не своим делом. Если ничего не предпринять, то это приведет к появлению постоянного стресса, чувству усталости, тревоге, станет причиной развития депрессии и других заболеваний, подчеркнула Чукина.

«Стресс приводит к тому, что нам не хочется вставать по утрам, самые простые задачи вызывают раздражение, а рабочий день длится бесконечно долго, — объяснила она. — В случае, когда самомотивация уже не оказывает должного действия и общепринятые методы поддержки ресурсности не работают, спасением будет новый рабочий опыт».

Важно, чтобы работа давала человеку возможность развиваться, в том числе двигаться вперед по карьерной лестнице. Если этого нет – нужно менять работу, считает эксперт. Она также посоветовала искать работу, которая будет соответствовать ценностям человека и его убеждениям. Смену работы нужно воспринимать, как возможность для личностного роста и достижения профессиональных целей, заключила Чукина.

Напомним, также HR-специалисты относят к поводам для поиска новой работы внутренние конфликты в компании между ее собственниками, отсутствие денежного роста и потерю интереса к сфере деятельности.

Россияне ранее назвали самый подходящий сезон для смены работы.

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