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В Москве пройдут представления в честь китайского Нового года

В центре Москвы проведут мероприятия по случаю китайского Нового года
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Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

В столице в честь китайского Нового года в рамках проекта «Зима в Москве» пройдут иммерсивные представления с участием дракона и зеленой змеи, сообщается на сайте mos.ru.

С 28 января по 9 февраля по выходных для москвичей будут проводить выступления со зрелищными номерами.

В день открытия китайского Нового года 100 артистов с фигурами дракона и змеи пройдут от Тверского бульвара до Манежной площади.

Также зрители увидят различные танцы и интерактивную программу.

На Тверской площади пройдут танцы маленьких драконов и львов, а на Манежной площади артисты выступят под звуки барабанов и гонгов.

В Камергерском переулке можно будет увидеть императорский танец и хоровод с зеленой змеей.

Главным моментом мероприятия станет ритуал встречи китайского Нового года, в рамках которого артисты исполнят танец дракона и зеленой змеи.

В рамках проекта «Зима в Москве» для жителей и гостей столицы на более чем 1,9 тыс. площадок проводят различные мероприятия, среди которых катание на коньках, ледовые представления и другие.

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