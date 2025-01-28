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В Ленобласти младенец получил ожог из-за вспыхнувшего электроодеяла

«78.ru»: в Ленобласти младенец пострадал из-за загоревшегося электроодеяла
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Shutterstock

В Приозерском районе Ленобласти устанавливаются обстоятельства получения травм младенцем, ребенок получил ожоги. Об этом сообщает «78.ru».

В детскую больницу был доставлен младенец с ожогом на ноге. По словам родителей, ребенок спал в своей кроватке, когда на нем вспыхнуло электрическое одеяло. После оказания первой помощи маленького пациента отпустили на амбулаторное лечение.

Известно, что семья купила одеяло на одном из маркетплейсов, когда ребенка уложили спать, оно загорелось. Отец заметил огонь, ребенка успели вытащить, с возгоранием семья справилась самостоятельно. Родители планируют требовать компенсацию у продавца.

До этого сообщалось, что в Кировском районе Ленинградской области школьник попал в больницу с отравлением продуктами горения, забыв про еду, которая стояла на плите. Ребенок увлекся игрой на компьютере и забыл, что оставил на включенной плите обед. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

Ранее в Петербурге супруги попали в больницу с ожогами от раскаленного масла.

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