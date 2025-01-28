«Рувики» внедрит пересказ текста при помощи ИИ и упрощенный визуальный редактор

Энциклопедия «Рувики» представит серию технологических обновлений в 2025 году

Квизы, пересказ текста при помощи ИИ и упрощенный визуальный редактор — такие технологические обновления внедрит российская интернет-энциклопедия «Рувики» в 2025 году. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал генеральный директор энциклопедии Владимир Медейко.

Он напомнил, что в 2024 году «Рувики» представила аудиоформат, геймификацию и внедрила искусственный интеллект: нейросеть Yandex GPT позволяет развернуто отвечать на любой вопрос пользователя, основываясь на энциклопедических статьях.

В 2025 году энциклопедия продолжит совершенствовать читательский опыт.

Так, в январе команда проекта внедрила функцию «пересказ» — «Рувики» может пересказать материал короче, проще или академичнее.

В планах — доработка интерфейса исходя из запросов пользователей, новый внешний вид статьи, удобный рубрикатор.

Также в энциклопедии появятся квизы, которые позволят читателям проверять свои знания, и будет усовершенствована персонификация: возможность настроить свои интересы и ленту.

Кроме того, Владимир Медейко сообщил, что «Рувики» упростит доступ авторов к платформе.

Будет реализована «мастерская» с предложением списка статей на доработку.

В разработке находится новый визуальный редактор, который будет более понятен для широкой аудитории.

По словам Медейко, запущенная в 2024 году бонусная программа для авторов также будет развиваться. Она позволяет получать ранги за участие в работе энциклопедии и призы.

Генеральный директор интернет-энциклопедии подчеркнул, что работа над качеством материалов и сотрудничество с экспертами остаются приоритетными задачами «Рувики».

Он напомнил, что в 2024 году было создано более 81 тыс. новых материалов (всего число статей в «Рувики» превышает 2 млн 65 тыс.), были заключены партнерства с Российской Академией наук и другими экспертными организациями.

Самыми популярными разделами энциклопедии на языках народов России помимо русского стали марийский, башкирский, татарский, якутский и чеченский, добавил Медейко.

Сохранение культурного наследия, обеспечение доступности образования, поддержании языкового разнообразия Медейко назвал важным социальным направлением проекта.