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В самолете, летевшем из Москвы в Сочи, объявили сигнал срочности

Aviaincident: в летевшем из Москвы в Сочи самолете выявили неполадки
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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В летевшем из Москвы в Сочи объявили сигнал срочности, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По данным Telegram-канала, нештатная ситуация произошла на борту Airbus A321 26 января.

«Аэрофлот. А321. Падение уровня масла в двигателе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пилоты самолета после получения рекомендаций от авиаперевозчика продолжили выполнять рейс. В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения. Информация о падении уровня масла в двигателе номер 2 не подтвердилась.

До этого Telegram-канал аэропорта Южно-Сахалинска сообщал, что из-за снегопада в городе были отменены или перенесены десятки авиарейсов.

Видимость в аэропорту составляла 800 метров, шел сильный ливневой снег. Непогода привела к отмене и переносу части авиарейсов. В общей сложности перенесено восемь авиарейсов. Также отменены шесть местных рейсов.

Ранее у самолета в российском аэропорту отказал двигатель.

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