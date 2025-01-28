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В Ленобласти мужчина пригласил в гости шестиклассницу и надругался

«78.ru»: в Ленобласти знакомый матери надругался над шестиклассницей
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Pixabay

В Волховском районе Ленобласти местный житель признал свою вину в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в Волхове, девочка-подросток гуляла и увидела на улице знакомого матери. Мужчина пригласил шестиклассницу к себе в гости и надругался над ней.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка задержан, он признал свою вину.

До этого сообщалось, что в Тюменской области опекун несколько лет насиловал 15-летнего подростка. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, свою вину он не признал. На данный момент фигурант находится под стражей. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее житель Брянской области надругался над трехлетней дочерью соседа, пока тот спал.

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