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МВД РФ прекратило дело против зампреда банка «Держава» Назырова

МВД РФ: дело о мошенничестве против зампреда АКБ «Держава» Назырова прекращено
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Depositphotos

Министерство внутренних дел Российской Федерации закрыло уголовное дело против заместителя председателя правления АКБ «Держава» Тимура Назырова, который ранее обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

В постановлении следователя указано: «Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Тимура Марсовича Назырова прекращаются в связи с отсутствием состава преступления. Признается право Назырова на реабилитацию».

Также следователь отменил меры пресечения и международный розыск в отношении банкира.

Дело против Назырова было инициировано в июне 2022 года. По версии следствия, он вместе с соучастниками незаконно завладел правом на имущество клиентки банка на сумму свыше 306 миллионов рублей через ряд сделок. Ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), и суд заочно санкционировал его арест.

Однако позже суд оправдал одного из предполагаемых соучастников Назырова, так как обвинения не были подтверждены достаточными доказательствами. На основании этого решения следствие решило прекратить дело против Назырова.

22 января в министерстве ЖКХ Воронежской области прошли обыски, связанные с расследованием уголовного дела о мошенничестве. В правительстве региона заявили, что сотрудники министерства не являются подозреваемыми.

Ранее дело бывшего замглавы МЧС РФ Барышева о мошенничестве направили в суд.

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