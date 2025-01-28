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Россиян с уголовными делами не будут брать в приставы

«Известия»: в судебные приставы перестанут брать граждан с уголовными делами
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ГУФССП России по Кемеровской области

Граждане, освобожденные от уголовной ответственности после возмещения ущерба, не смогут работать судебными приставами. Соответствующие поправки в закон «О службе в органах принудительного исполнения» одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в правительстве.

Поправки подготовило министерство юстиции. Согласно проекту, запрет коснется граждан, уголовные дела против которых прекращены после возмещения ущерба. Сейчас такая возможность предусмотрена для впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести, а также по ряду экономических статей, включая мошенничество, растрату, незаконное предпринимательство и налоговые преступления.

Исключение составят только лица, освобожденные от ответственности по делам частного обвинения с назначением судебного штрафа. Это касается статей о побоях, клевете и умышленном причинении вреда здоровью.

Ранее россиянка пыталась спрятаться от приставов в диване.

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