Волки растерзали сидящую на цепи собаку в Прикамье

Жители Прикамья сообщили о волках, которые вышли к людям и растерзали собаку

В Красновишерском районе Пермского края волки вышли к людям и растерзали дворовую собаку. Об этом местный житель 25 января анонимно сообщил в группе «Красновишерск без границ» во «ВКонтакте».

По словам автора поста, жители деревни Паршакова видели той ночью нескольких волков, которые растерзали сидевшую на цепи собаку. В подтверждение этой истории он добавил фотографию, на которой виден окровавленный снег.

«Это случилось на центральной дороге, недалеко где находится автобусная остановка и школа, где горит свет на столбах. Есть прямая угроза жизни для жителей деревни Паршакова. Ходят взрослые и дети по центральной дороге. Просим помощи!» — написал аноним (орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. ред).

Он также обратился к администрации Красновишерска и местным охотникам с просьбой разобраться в ситуации.

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