Треть россиян повторяют дома ресторанные блюда по рецептам блогеров

Лишь 9% россиян никогда не посещают рестораны и предпочитают домашнюю еду, тогда как четверть опрошенных тратят более 20% своего дохода на походы в рестораны и кафе. Это показало исследование STARWIND, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство россиян ходят в рестораны еженедельно (38%) или ежемесячно (27%). Наиболее распространенные поводы — встречи с друзьями (55%), желание сменить обстановку (52 %) и отметить особенные события (23%). Лишь 3 % опрошенных питаются в ресторанах ежедневно. Примечательно, что ресторанную еду чаще всего выбирают в Москве и Санкт-Петербурге (24 и 12% соответственно). Только 2% жителей крупных городов с населением от 500 тысяч до 1 миллиона разделяют такой подход. В то же время жители маленьких городов с населением до 500 тысяч человек предпочитают готовить дома (таких оказалось 22%).

Больше половины тратит на общепит не более 10% своего бюджета (55%), каждый четвертый — до 20%. И лишь 2% — до половины своих доходов. Причем чаще так отвечали жители столицы (9%). Еще 12% людей за последние 2-3 года стали чаще заказывать готовые блюда на дом, а 6% перешли на полуфабрикаты. Готовые блюда становятся все популярнее среди жителей крупных городов с населением от 500 тысяч до 1 миллиона, что связано с активным развитием сервисов доставки. А среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга растет спрос на полуфабрикаты (8 и 9% соответственно).

Большинство опрошенных предпочитает готовить дома из-за экономии (67%). Среди причин также часто упоминаются подготовка к праздникам и встречам с гостями (35%), стремление вести здоровый образ жизни и следить за КБЖУ (31%), возможность следовать рецептам из блогов профессиональных поваров (30%). Еще 27% отметили, что стали чаще готовить дома, так как у них появилось бытовая техника, которая облегчает эту работу. Каждый пятый просто любит домашнюю еду и не видит необходимости посещать рестораны.

«Многие предпочитают заказывать еду в ресторанах, так как процесс готовки кажется им слишком сложным и долгим. Однако современная бытовая техника помогает упростить эту задачу. Например, существуют мультиварки с функциями пароварки, хлебопечки и йогуртницы, а также планетарные миксеры, с которыми можно готовить выпечку, кремы и соусы», — рассказывает ведущий бренд-менеджер STARWIND Анна Нужина.

Многие участники опроса отметили, что их отношение к домашней и ресторанной еде сильно изменилось за последнее время. Например, 19% стали приверженцами здорового питания, 45% начали экспериментировать с различными рецептами, а 22% чаще готовят изысканные блюда, почти как в ресторане. Москвичи особенно склонны к кулинарным экспериментам (50%). Однако около 40% предпочитают более простой и быстрый подход к готовке. В этом им помогает разнообразная бытовая техника: 16% поручают ей большую часть работы.

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