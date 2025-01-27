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Толпа подростков жестоко избила жителя Ярославля на автобусной остановке

Ярославские подростки ногами избили незнакомца до потери сознания
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Ярославле подростки толпой напали на мужчину и избивали его, пока он не потерял сознание. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Все произошло 25 января на автобусной остановке у ТЦ «Ярославский Вернисаж». Со слов матери потерпевшего, около 17:30 группа из 15 подростков напала на ее сына на глазах у прохожих и пассажиров автобуса №41. Несколько минут трое человек избивали его ногами, в результате чего молодой человек потерял сознание.

«Выкрикивали лозунги. <...> Нанесли тяжкий вред здоровью», — написала женщина в группе «Подслушано в Ярославле» и попросила откликнуться свидетелей инцидента.

Информации о задержании подозреваемых пока не поступало. Сейчас правоохранители устанавливают личности несовершеннолетних, причастных к нападению. Им инкриминируют хулиганство, совершенное с применением насилия. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратурой области.

Ранее банда подростков кастетом избила пенсионера во Владимирской области.

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