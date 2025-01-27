Индийские рыбаки поймали гигантского ската весом более тонны

Рыбаки из индийского штата Тамилнад сделали необычную находку, поймав манту — огромного ската весом свыше тонны. Об этом сообщает издание The New Indian Express.

Скат попался в их сеть на расстоянии десяти морских миль (около 18,5 километра) от берега. Из-за внушительных размеров рыбы, превышающих габариты их судна, ее не удалось поднять на борт, поэтому рыбу пришлось буксировать к берегу в сети.

По прибытию в порт манту подняли и взвесили с помощью крана, результат оказался впечатляющим — 1080 килограммов. В дальнейшем рыбу выставили на аукцион и продали за 56 тысяч рупий (примерно 63,5 тысячи рублей).

23 января сообщалось, что морские биологи из Гарвардского университета обнаружили, что бычерылые скаты используют свой хвост в качестве тонко настроенной антенны. Они препарировали несколько образцов ската, чтобы узнать больше об анатомии их хвоста.

Ранее ученые раскрыли тайну ярко-синих пятен ската Тэниура-лимма.