Ученых удивило истинное предназначение хвоста бычерылых скатов

Морские биологи из Гарвардского университета обнаружили, что бычерылые скаты используют свой хвост в качестве тонко настроенной антенны. Они препарировали несколько образцов ската, чтобы узнать больше об анатомии их хвоста. Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (PRSB).

Бычерылы, или бычерылые скаты (Rhinoptera), — вид скатов, обитающий в прибрежных тропических и субтропических водах. У них характерная приплюснутая морда с двумя небольшими шишками, напоминающая коровью. Другие скаты впрыскивают своим жертвам яд из зазубренного хвоста. Но у бычерылов на хвосте нет подобных зазубрин, что вызывало вопросы о его назначении.

Хвост у бычерылых скатов длинный и тонкий, примерно такой же длины, как и все остальное их тело. В новой работе ученые внимательно изучили его, надеясь определить назначение.

Сначала исследователи просмотрели видео, запечатлевшее хвост в действии. Они обнаружили, что скаты, по-видимому, не используют его при нападении хищников или при поедании устриц, моллюсков и других беспозвоночных. Затем они обратились к образцам скатов, собранным и хранящимся в Гарвардском музее сравнительной зоологии, и паре мертвых экземпляров, недавно найденных местными жителями.

После препарирования хвостов и помещения их в компьютерный сканер они обнаружили, что хвост был покрыт крошечными отверстиями, которые, в свою очередь, соединялись с каналом боковой линии — линией органов чувств, встречающейся у амфибий и многих видов рыб. Они обнаружили, что боковая линия проходит по всей длине тела ската и также соединена с кожей.

Это свидетельствует о том, что хвост является органом чувств. Исследователи предполагают, что он служит своего рода антенной, позволяющей скату чувствовать движение воды, например, создаваемое акулой, следующей за ним. Такая функция важна для существа, которое не может видеть, когда роется в иле на дне моря в поисках пищи.

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