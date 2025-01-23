В Бурятии шестимесячный младенец проглотил серьгу и попал в реанимацию

В Бурятии врачи спасли ребенка с застрявшей в пищеводе серьгой

Хирурги детской республиканской клинической больницы Бурятии спасли шестимесячного младенца, который проглотил серьгу. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Ребенок с подозрением на проглоченное инородное тело был доставлен в больницу из одного из районов Бурятии. В ходе обследования выяснилось, что в верхней области пищевода младенца застряло инородное тело в форме сердца размером 1,5 см.

«Из-за особых свойств инородного тела (сережка-гвоздик с острым наконечником, сердцевидная форма), оно было низведено в желудок, чтобы избежать травм. Мы не могли рисковать жизнью ребенка, поэтому принято решение провести извлечение инородного тела из желудка хирургическим путем», — сообщил врач-хирург ДРКБ Вячеслав Данчинов.

Инородное тело удалось успешно извлечь, ребенок находится в отделении реанимации, его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

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