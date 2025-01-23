Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии шестимесячный младенец проглотил серьгу и попал в реанимацию

В Бурятии врачи спасли ребенка с застрявшей в пищеводе серьгой
close
Telegram-канал ДРКБ Бурятия

Хирурги детской республиканской клинической больницы Бурятии спасли шестимесячного младенца, который проглотил серьгу. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Ребенок с подозрением на проглоченное инородное тело был доставлен в больницу из одного из районов Бурятии. В ходе обследования выяснилось, что в верхней области пищевода младенца застряло инородное тело в форме сердца размером 1,5 см.

«Из-за особых свойств инородного тела (сережка-гвоздик с острым наконечником, сердцевидная форма), оно было низведено в желудок, чтобы избежать травм. Мы не могли рисковать жизнью ребенка, поэтому принято решение провести извлечение инородного тела из желудка хирургическим путем», — сообщил врач-хирург ДРКБ Вячеслав Данчинов.

Инородное тело удалось успешно извлечь, ребенок находится в отделении реанимации, его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

До этого сообщалось, что в Омске двухлетний ребенок проглотил 70 магнитных шариков. Операция длилась более четырех часов, магниты успели притянуться друг к другу в плотное кольцо, произошла перфорация кишечника.

Ранее в Подмосковье полуторагодовалый ребенок проглотил 130 магнитов и батарейку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами