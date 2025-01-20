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В Медногорске подросток загорелся, делая селфи на крыше электрички

В Оренбургской области подросток едва не сгорел заживо на крыше поезда
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Mikhail Leonov/Shutterstock/FOTODOM

В Медногорске подросток-зацепер забрался на крышу поезда и загорелся, мальчика ударило током при попытке сделать селфи. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 19 января. Группа молодых людей забралась на крышу вагона электрички. Один из них попытался сделать селфи и получил удар током, на юноше вспыхнула одежда.

Случайные свидетели произошедшего стали кричать подростку, чтобы он спрыгнул в снег, это помогло потушить огонь. Пострадавший выжил, у него диагностированы ожоги 80% тела, состояние молодого человека медики оценивают как тяжелое, он находится в отделении реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.

До этого сообщалось, что на Горьковском направлении Московской железной дороги 16-летний юноша решил прокатиться на крыше электрички, он забрался на последний вагон, где получил удар током. Подростка сняли с крыши только на следующей станции, спасти его не удалось.

Ранее школьника-зацепера ударило током, когда он забирался на электричку.

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