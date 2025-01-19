Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китаец выиграл крупную сумму в лотерею, но начальство потребовало выигрыш

SCMP: в Китае работодатель попытался забрать у сотрудника выигрыш в лотерею
close
Global Look Press

В китайском в городе Нинбо провинции Чжэцзян лотерейный билет принес его обладателю $820 тыс., но компания, в которой работает счастливчик, потребовала у него отдать джекпот, чтобы разделить деньги между всеми сотрудниками. Об этом пишет издание SCMP.

История случилась еще в 2019 году, но о ней рассказали только сейчас. В одной из компаний на корпоративной вечеринке по случаю окончания года сотрудникам подарили лотерейные билеты —  работодатели купили более 500 лотерейных билетов на местной лотерейной станции и раздали по одному билет каждому работнику. Один из билетов выиграл первый приз в 6 млн юаней (на тот момент около $820 тыс.), что вызвало ажиотаж среди сотрудников.

Однако ситуация резко изменилась, когда руководство компании узнало о победе и потребовало, чтобы сотрудник вернул билет, утверждая, что джекпот должен быть разделен между всеми людьми на вечеринке. Сотрудник отказался это выполнить, ситуация обострилась настолько, что пришлось подключать полицию, пишет издание.

Источники газеты обратили внимание, что, оказывается, лотерейный розыгрыш, от которого сотрудникам достались билеты на вечеринке 2 марта, прошел еще 28 февраля. Компания специально закупилась просроченными билетами и поручила своим бухгалтерам проверить, чтобы ни один из них не был выигрышным, прежде чем их раздадут персоналу. Однако, судя по всему, кто-то при проверке по ошибке отложил и настоящий билет.

Ранее мужчина выиграл в лотерею $9 млн и на следующий день все равно вышел на работу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами