Китаец выиграл крупную сумму в лотерею, но начальство потребовало выигрыш

В китайском в городе Нинбо провинции Чжэцзян лотерейный билет принес его обладателю $820 тыс., но компания, в которой работает счастливчик, потребовала у него отдать джекпот, чтобы разделить деньги между всеми сотрудниками. Об этом пишет издание SCMP.

История случилась еще в 2019 году, но о ней рассказали только сейчас. В одной из компаний на корпоративной вечеринке по случаю окончания года сотрудникам подарили лотерейные билеты — работодатели купили более 500 лотерейных билетов на местной лотерейной станции и раздали по одному билет каждому работнику. Один из билетов выиграл первый приз в 6 млн юаней (на тот момент около $820 тыс.), что вызвало ажиотаж среди сотрудников.

Однако ситуация резко изменилась, когда руководство компании узнало о победе и потребовало, чтобы сотрудник вернул билет, утверждая, что джекпот должен быть разделен между всеми людьми на вечеринке. Сотрудник отказался это выполнить, ситуация обострилась настолько, что пришлось подключать полицию, пишет издание.

Источники газеты обратили внимание, что, оказывается, лотерейный розыгрыш, от которого сотрудникам достались билеты на вечеринке 2 марта, прошел еще 28 февраля. Компания специально закупилась просроченными билетами и поручила своим бухгалтерам проверить, чтобы ни один из них не был выигрышным, прежде чем их раздадут персоналу. Однако, судя по всему, кто-то при проверке по ошибке отложил и настоящий билет.

Ранее мужчина выиграл в лотерею $9 млн и на следующий день все равно вышел на работу.