Сын-подросток спас россиянку от агрессивного сожителя с ножом

В Челябинске 14-летний подросток получил ранения, защищая мать от ее сожителя

В Челябинске мужчина ранил ножом гражданскую жену и ее сына, сообщил СУ СК России по Челябинской области.

По данным ведомства, конфликт между нападавшим и потерпевшей произошел 11 января в квартире одного из домов по улице Марченко. 42-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, схватился за нож и нанес им удары своей сожительнице.

Свидетелем поножовщины стал 14-летний сын женщины, он вмешался в происходящее и в попытке защитить мать сам получил ножевые ранения. Подростку и его матери оказали медицинскую помощь.

Злоумышленника задержали и тоже доставили в больницу. Ему уже предъявлены обвинения. По делу назначен комплекс судебных экспертиз, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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