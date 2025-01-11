Сын-подросток спас россиянку от агрессивного сожителя с ножом

В Челябинске мужчина ранил ножом гражданскую жену и ее сына, сообщил СУ СК России по Челябинской области.
По данным ведомства, конфликт между нападавшим и потерпевшей произошел 11 января в квартире одного из домов по улице Марченко. 42-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, схватился за нож и нанес им удары своей сожительнице.
Свидетелем поножовщины стал 14-летний сын женщины, он вмешался в происходящее и в попытке защитить мать сам получил ножевые ранения. Подростку и его матери оказали медицинскую помощь.
Злоумышленника задержали и тоже доставили в больницу. Ему уже предъявлены обвинения. По делу назначен комплекс судебных экспертиз, обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее пьяная жительница Якутии ударила мужа ножом в грудь во время ссоры.