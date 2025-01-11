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Сын-подросток спас россиянку от агрессивного сожителя с ножом

В Челябинске 14-летний подросток получил ранения, защищая мать от ее сожителя
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Depositphotos

В Челябинске мужчина ранил ножом гражданскую жену и ее сына, сообщил СУ СК России по Челябинской области.

По данным ведомства, конфликт между нападавшим и потерпевшей произошел 11 января в квартире одного из домов по улице Марченко. 42-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, схватился за нож и нанес им удары своей сожительнице.

Свидетелем поножовщины стал 14-летний сын женщины, он вмешался в происходящее и в попытке защитить мать сам получил ножевые ранения. Подростку и его матери оказали медицинскую помощь.

Злоумышленника задержали и тоже доставили в больницу. Ему уже предъявлены обвинения. По делу назначен комплекс судебных экспертиз, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее пьяная жительница Якутии ударила мужа ножом в грудь во время ссоры.

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