В Свердловской области главу УК будут судить за кражу более 18 млн рублей

В Первоуральске главу УК обвинили в краже более 18 млн рублей

В Свердловской области 52-летнего руководителя УК обвиняют в похищении денег. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Инцидент произошел в Первоуральске. По версии правоохранителей, в период с октября 2017 по декабрь 2023 года женщина под предлогом возмещения затрат на оказание услуг и при управлении многоквартирным домом и другими предлогами давала указания о переводе денег на свои счета и счета бизнесменов.

«За время руководства женщина несколько раз меняла название организации и юридический адрес», – сообщается в публикации.

Всего, как полагают прокуроры, обвиняемая украла 18,1 миллиона рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Материалы направлены в суд.

До этого по делу о мошенничестве под домашний арест суд Воронежа отправил замминистра ЖКХ региона Наталью Толчееву. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

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