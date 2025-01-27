Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области главу УК будут судить за кражу более 18 млн рублей

В Первоуральске главу УК обвинили в краже более 18 млн рублей
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

В Свердловской области 52-летнего руководителя УК обвиняют в похищении денег. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Инцидент произошел в Первоуральске. По версии правоохранителей, в период с октября 2017 по декабрь 2023 года женщина под предлогом возмещения затрат на оказание услуг и при управлении многоквартирным домом и другими предлогами давала указания о переводе денег на свои счета и счета бизнесменов.

«За время руководства женщина несколько раз меняла название организации и юридический адрес», – сообщается в публикации.

Всего, как полагают прокуроры, обвиняемая украла 18,1 миллиона рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Материалы направлены в суд.

До этого по делу о мошенничестве под домашний арест суд Воронежа отправил замминистра ЖКХ региона Наталью Толчееву. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Баку задержали бывшую судью по просьбе РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами