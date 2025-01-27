Академия РВК объявила о наборе на курс по созданию и управлению венчурным фондом

Академия Российской венчурной компании (РВК) объявила о запуске набора на курс по созданию и управлению венчурным фондом, ориентированным на инвестиции в российские технологические компании. Об этом сообщает пресс-служба государственного фонда.

Как уточнили в РВК, этот курс разработан для тех, кто стремится запустить собственный венчурный фонд.

«В рамках курса профессиональные управляющие, партнеры венчурных фондов, юридические консультанты и профильные эксперты поделятся своими знаниями, опытом и передовыми методами в области запуска, управления и развития венчурного фонда, а также венчурного инвестирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что курс скомбинирован из теоретических знаний и практического опыта. Он включает в себя разбор реальных примеров из практики управляющих венчурными фондами, а также всю необходимую информацию и инструменты для создания и управления венчурным фондом в современной экосистеме стартапов.

Предполагается, что курс поможет предпринимателям, инвесторам, управляющим партнерам научиться эффективно инвестировать и поддерживать инновационные проекты.

В фонде уточнили, что отбор участников происходит на основании конкурса резюме и мотивационных писем. Прошедшие отбор слушатели изучат ключевые аспекты формирования и управления венчурным фондом: от привлечения инвесторов и анализа инвестиционных возможностей до управления портфельными компаниями и управления рисками.