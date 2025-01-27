Депутат Романов возложил цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев»

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев». Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы от Санкт-Петербурга, члена фракции «Единая Россия» Михаила Романова, участвовавшего в мероприятии.

Церемония возложения посвящена 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Отмечается, что на стене дома №14 по Невскому проспекту, где установлена мемориальная доска, сохранена предупреждающая блокадная надпись: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Участники церемонии возложили к мемориалу гвоздики, а петербургские школьники прочитали стихи.

После минуты молчания Михаил Романов обратился к участникам мероприятия. Он подчеркнул, что огни салюта 27 января 1944 года в честь освобождения Ленинграда из блокадного кольца вернули в город свет надежды, уверенность в грядущей победе, а также в счастливом будущем родины.

«Память о подвиге города-героя и о страшной цене Великой Победы, 80-летие которой нам предстоит отмечать в мае, – священна для нас. Ярким незатухающим пламенем она освещает наши дни и дальнейший путь нашей великой Родины, где Россию ждет новая Великая Победа, добытая на передовой специальной военной операции героями новых битв с нацистскими агрессорами», — сказал Романов.