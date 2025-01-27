Дом женщины сгорел из-за фритюрницы

В доме британки произошел пожар из-за фритюрницы, пишет LADBible.

Энджел Карпентер рассказала, что фритюрница взорвалась утром, когда женщина была на работе. Она получила звонок от соседа, сообщившего, что ее дом охвачен пламенем. Вернувшись, британка обнаружила, что здание серьезно пострадало: разделительная стена между кухней и гостиной была разрушена, а пожарные выбили дверь, пытаясь справиться с огнем.

По предварительным данным пожарных, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки, которая привела к взрыву фритюрницы и двух розеток.

«Все расплавилось настолько, что невозможно было точно определить причину», — рассказала Энджел.

Женщина, работающая помощником администратора, потеряла в огне всю мебель, детскую одежду и игрушки дочери.

«Я всегда дважды проверяю, что все выключено. Я не ожидала такого», — поделилась она.

К счастью, пожарные смогли локализовать возгорание благодаря тому, что огонь повредил водопроводные трубы, и вода помогла потушить пламя. Однако это привело к дополнительному ущербу. Карпентер призналась, что не оформила страховку на дом, что усугубило ситуацию.

«Мне следовало застраховаться. Вы об этом не думаете, пока не станет слишком поздно», — заключила британка.

Сейчас Энджел вместе с годовалой дочерью вынуждена временно проживать у своей матери. Несмотря на случившееся, Карпентер благодарна за то, что она и ее ребенок остались живы.

«Это был шок. Я потеряла все, но могло быть хуже, если бы мы были дома», — добавила она.

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